POL-KN: (VS-Schwenningen) Unfallflucht in der Friedrich-Hebbel-Straße - Polizei sucht einen Zeugen des Unfalls

VS-Schwenningen (ots)

Zu einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch, im Zeitraum zwischen 16.30 Uhr und 19.00 Uhr, vor dem Anwesen Nummer 2 in der Friedrich-Hebbel-Straße ereignet hat, sucht die Polizei einen Unfallzeugen. Ein derzeit noch Unbekannter - möglicherweise ein Fahrer eines Audi A3 - fuhr dort gegen einen Ford Cougar Coupe und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet und hinterließ an dem mit runf 500 Euro beschädigten Ford eine entsprechende Notitz. Nun sucht die Polizei diesen Unfallzeugen. Dieser wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen (07720 8500-0) in Verbindung zu setzen.

