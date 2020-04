Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Mann in Hagen fest

Hagen/Siegen (ots)

Bundespolizisten haben am gestrigen Abend (28. April) in Hagen einen Mann festnehmen können, der erst seit wenigen Tagen mit Haftbefehl gesucht wurde.

Eine Streife der Bundespolizei überprüfte am gestrigen Abend einen 33-jährigen Mann am Hagener Hauptbahnhof. Beim Abgleich seiner Personaldaten mit dem Fahndungssystem stellte sich schnell heraus, dass er wegen des Diebstahls mit Waffen von der Staatsanwaltschaft in Siegen mit Haftbefehl gesucht wurde. Der deutsche Staatsangehörige, der offensichtlich nicht seinem Haftantritt nachgekommen war, wurde noch vor Ort festgenommen.

Der Siegener ist von der Bundespolizei in die JVA eingeliefert worden und hat nun eine Freiheitsstrafe von 690 Tagen zu verbüßen. Schon nach wenigen Tagen konnte der erst am 20. April 2020 ausgestellte Haftbefehl nun wieder gelöscht werden.

