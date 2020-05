Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Niedereschach) 63-Jährige bei Sturz mit Fahrrad in der Frideggstraße leicht verletzt

Niedereschach (ots)

Eine 63-jährige Frau hat sich am Freitagvormittag in der Frideggstraße bei einem Sturz mit dem Fahrrad leichte Verletzungen zugezogen. Infolge eines Fahrfehlers stürzte die Radlerin alleinbeteiligt und musste nach einer Erstbehandlung durch die eintreffenden Rettungskräfte zur weiteren Versorgung in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht werden. Angehörige kümmerten sich später um das Fahrrad der Frau.

