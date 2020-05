Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannter dankt mit einem Blumengruß den Polizeibeamten des Polizeireviers Konstanz (22.05.2020)

Konstanz (ots)

Freudig überrascht waren die Beamten des Polizeireviers Konstanz am heutigen Vormittag, als ein Blumenlieferant 300 gelbe Rosen anlieferte. Eine unbekannte Person namens "Pirmin" hatte einen Blumenladen mit der Lieferung beauftragt. Der Unbekannte wollte sich bei der Polizei bedanken und schrieb auf einen Begleitzettel: "Als Anerkennung für Eure Arbeit. Es ist gut, dass es Euch gibt." Die Polizei bedankt sich für diese Aufmerksamkeit, gleichwohl waren sich die Beamten in einem einig: Sie wollten auch andere an den schönen Blumen teilhaben lassen und übergaben die Rosen an verschiedene Alters- und Pflegeeinrichtungen, dem Klinikum Konstanz, den Häusern Don Bosco und Urisberg, als auch dem Margarete-Blarer-Haus. Die Pflegekräfte der dortigen Häuser nahmen die Rosen ebenso freudestrahlend entgegen. Dem unbekannten Herrn "Pirmin" herzlichen Dank für die Blumengrüße!

