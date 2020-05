Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Epfendorf) Autofahrer gefährdet Kleinkind im Kinderwagen (21.05.2020)

Epfendorf, Lkrs. RW (ots)

Wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt die Polizei gegen einen bislang unbekannten Autofahrer, der am Donnerstag gegen 18.15 Uhr im Bereich "Hintere Gasse" einen Kinderwagen mit einem einjährigen Kleinkind gestreift hat. Der Fahrer des Audi-Avant, an dem keine Kennzeichen angebracht waren und in dem sich noch drei weitere Männer befanden, überholte einen Spaziergänger, der sein Kind im Kinderwagen vor sich schob. Der Vater bemerkte die Gefahr und zog den Kinderwagen zur Seite, so dass es nach Einschätzung der eingesetzten Polizeibeamten nur viel Glück und der schnellen Reaktion des Vaters zu verdanken war, dass dem Kind nichts passiert ist. Im Rahmen der Fahndung konnte das Fahrzeug kurze Zeit später in Trichtingen festgestellt werden, es wurde als Beweismittel sichergestellt. Die Ermittlungen zum Fahrer, der ein braunes Shirt mit rotem Aufdruck getragen haben soll, dauern an. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise geben können, sich unter Tel. 07423 8101-0, zu melden.

