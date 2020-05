Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Oberndorf Einbruch in Gartenhütte 20.05.2020/21.05.2020

Oberndorf, Lkrs. RW (ots)

Zwei unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen Mittwoch- und Donnerstagabend im Bereich Aistaig mit roher Gewalt in ein Gartenhaus eingedrungen. Da in der Nähe eine Überwachungskamera installiert ist, wurden die Täter bei dem Einbruch gefilmt. Die Auswertung des Materials durch die Ermittler dauert an.

