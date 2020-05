Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) 8000 Euro Schaden nach Unfall an der Einmündung Ehrenbergstraße und Olgastraße

Tuttlingen (ots)

Rund 8000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Autos sind die Folgen eines Unfalls, der am Donnerstagvormittag, kurz nach 10 Uhr, an der Einmündung der Ehrenbergstraße auf die Olgastraße passiert ist. Eine 30-jährige Fahrerin eines VW´s fuhr auf der Ehrenbergstraße und wollte an der Einmündung auf die Olgastraße abbiegen. Hierbei achtete die Frau nicht auf einen Opel, dessen 20-jährige Fahrerin auf der bevorrechtigten Olgastraße in Richtung Möhringer Straße unterwegs war. Beim folgenden Zusammenprall der beiden Autos wurden keine Personen verletzt.

