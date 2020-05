Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach) Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt (21.05.2020)

Stockach (ots)

Schwer verletzt wurde ein 75-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 15.30 Uhr in der Dillstraße. Der Senior wollte von der Fahrbahn auf den Radweg wechseln und fuhr hierbei den Randstein vermutlich in einem zu spitzen Winkel an, weshalb er mit dem Rad auf den Radweg stürzte. Von Ersthelfern vor Ort wurde der Mann bis zum Eintreffen der Polizei und Rettungskräfte versorgt. Vom Rettungshubschrauber wurde der 75-Jährige schließlich mit Verdacht eines Beinbruches in ein Krankenhaus geflogen.

