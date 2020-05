Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Auffahrunfall mit hohem Sachschaden (20.05.2020)

Singen (ots)

Sachschaden von über 18.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Mittwoch gegen 14.30 Uhr in der Hans-Constantin-Paulssen-Straße ereignet hat. Ein 48-jähriger Audi-Fahrer war in Richtung Radolfzeller Straße unterwegs und musste wenige Meter vor dem Einmündungsbereich verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 49-jähriger Fahrer eines Opel erkannte die Situation zu spät und prallte auf das Fahrzeugheck seines Vordermannes. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Beide nicht mehr fahrbereiten Pkw mussten abgeschleppt werden.

