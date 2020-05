Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrer nach Sturz schwer verletzt 21.05.2020

Konstanz (ots)

Zu einem Verkehrsunfall gerufen wurde die Polizei am gestrigen Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr. Ein 34-Jähriger war mit seinem Mountainbike auf der Fußgänger- und Fahrradbrücke beim Neuwerk über die Reichenaustraße gefahren. Beim Hinunterfahren des spindelförmigen nach unten führenden Radwegs in Richtung Stromeyersdorf kam der Mann am Ende der Spindel zu Fall und verletzte sich am Kopf schwer. Zum Unfallzeitpunkt trug der Radfahrer keinen Fahrradhelm. Vom Rettungsdienst wurde der 34-Jährige ins Krankenhaus gebracht.

