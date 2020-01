Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Lonsee - Fahrzeug brennt in Garage

Bis zu 70.000 Euro Schaden entstanden bei einem Brand in Luizhausen am Samstagmorgen.

Ulm (ots)

Vermutlich ein technischer Defekt an einem so genannten Mopedauto (45 Km/h Höchstgeschwindigkeit) führte zu einem Brand in einer Garage im Ahornweg. Nachbarn verständigten gegen 10.50 Uhr die Rettungskräfte, als sie bemerkten, dass starker Rauch aus einer Garage drang. Die Feuerwehr rückte mit 14 Fahrzeugen zum Brandort aus. Es stellte sich heraus, dass ein Mopedauto brannte. Die Flammen zogen das Fahrzeug und die Garage stark in Mitleidenschaft. Eine Gefahr für das in der Nähe befindliche Wohnhaus bestand zum Glück nicht. Die Eigentümer gaben gegenüber der Polizei an, dass der Sohn am Morgen mit dem Auto wegfahren wollte. Es ließ sich aber nicht starten. Sie schoben es deshalb wieder in die Garage. Dort geriet es dann vermutlich auf Grund eines technischen Defekts in Brand. Nach ersten Schätzungen entstand dabei ein Schaden von bis zu 70.000 Euro.

