POL-UL: (GP) Donzdorf - Nissan Micra brennt aus

Technischer Defekt Ursache für einen Pkw-Brand

Ulm (ots)

Der Besitzer eines Nissan Micra hatte seinen Pkw bereits am 30.12.2019 zum Laden der Batterie an ein Ladegerät angeschlossen. Als er am Samstagmorgen gegen 06.15 Uhr zur Arbeit gehen wollte, entdeckte er einen kleinen Brand unter der Motorhaube des Pkw. Er konnte die Flammen bis zum Eintreffen der Feuerwehr mit einem Gartenschlauch eindämmen. Ursache für den Brand war laut der Ermittlungen der Polizei ein technischer Defekt an dem Ladegerät. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

