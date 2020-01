Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Uttenweiler - 24-Jähriger verletzt sich schwer

Aus Unachtsamkeit auf Mauer gefahren

Ulm (ots)

Am Samstag kam in Ahlen ein 24-jähriger Toyotafahrer gegen 12 Uhr aus Unachtsamkeit von der Straße ab und fuhr gegen eine Mauer. Er verletzte sich dabei schwer und musste in eine Klinik verbracht werden. Die Ortsdurchfahrt Ahlen musste für eine Stunde halbseitig gesperrt werden. Die Feuerwehr Ahlen war im Einsatz. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 2.000 Euro.

+++++++++++++++++++++ 0017612

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum / Me, Tel: 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell