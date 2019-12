Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 12.12.2019, zwischen 14 Uhr und 18 Uhr, versuchten Einbrecher in der Albert-Schweitzer-Straße in Schliengen durch das Schlafzimmerfenster im Erdgeschoss in ein Einfamilienhaus zu gelangen. Den Einbrechern gelang es aus unbekannten Gründen nicht, das Fenster gänzlich zu öffnen. Ein Bewegungsmelder zur Lichtsteuerung auf der Terrasse des Anwesens war vor dem Einbruchversuch beschädigt worden. Am Fensterrahmen entstand Sachschaden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Lörrach, Tel. 07621 176-0, zu melden.

