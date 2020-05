Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg) Auto mit Baseballschläger demoliert (21.05.2020)

Schramberg, Lkrs. RW (ots)

Hohen Sachschaden von rund 7000 Euro verursachte ein unbekannter Täter, der am Donnerstagabend mit einem Baseballschläger auf einen im Burgweg geparkten Toyota einschlug. Der Mann beschädigte beide Außenspiegel, die vordere rechte Stoßstange, die Motorhaube, die Windschutzscheibe und jeweils die Lichter an Vorder-, und Rückseite des Pkw. Anschließend entfernte er sich gemeinsam mit einem Komplizen zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen der Polizei, unter anderem zur Frage, ob eine Beziehungstat aus Eifersucht der Hintergrund der Tat sein könnte, dauern an. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei Schramberg, Tel. 07422 2701-0, zu wenden.

