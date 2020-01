Polizei Paderborn

POL-PB: Neun Autos brennen auf Pendlerparkplatz

Bad Wünnenberg (ots)

(mb) Der Motorbrand eines BMW hat am Mittwoch auf dem Pendlerparkplatz an der Graf-Zeppelin-Straße in Haaren eine Kettenreaktion verursacht. Das Feuer griff auf acht weitere Fahrzeuge über, die teilweise komplett ausbrannten.

Gegen 09.10 Uhr fuhr eine 51-jährige BMW-Fahrerin auf den Pendlerparkplatz an der L754. Sie hielt auf dem Parkplatz zwischen den beiden Parkreihen, um eine Kollegin aufzunehmen. Plötzlich drang Rauch aus dem Motorraum ihres X5. Die Frauen stiegen aus und alarmierten die Feuerwehr. Das Auto stand schnell im Vollbrand. Noch bevor die Feuerwehr eintraf, griffen die Flammen auf acht weitere geparkte Pkw über. An fünf Autos entstand Totalschaden, darunter der auslösende BMW X5. Vier weitere Wagen wurden leichter beschädigt und blieben fahrtüchtig. Der Gesamtschaden wird auf etwa 120.000 Euro geschätzt. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Die Graf-Zeppelin-Straße war wegen des Feuerwehreinsatzes zeitweise voll gesperrt. Gegen 12.00 Uhr war der Einsatz beendet und alle zerstörten Fahrzeuge abgeschleppt.

