Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verletztes Kind bei Verkehrsunfall (Ar)

Arnsberg (ots)

Ein neunjähriges Kind wurde am Dienstag bei einem Verkehrsunfall auf der Ringstraße schwer verletzt. Zeugen kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den jungen Arnsberger. Gegen 13.30 Uhr fuhr eine 62-jährige Autofahrerin auf der Ringstraße von der Teutenburg kommend in Richtung Rumbecker Straße. Nach ersten Erkenntnissen lief der Junge hinter einem Stromkasten und Mülltonnen auf die Straße. Trotz Ausweichmanöver durch die Autofahrerin kam es zum Zusammenstoß. Der Neunjährige blieb verletzt am Boden liegen. Durch den Rettungsdienst wurde er ins Krankenhaus gebracht.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell