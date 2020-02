Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen) Fahren ohne Fahrerlaubnis (31.01.2020)

Immendingen (ots)

An einer in der Schwarzwaldstraße eingerichteten, stationären Kontrollstelle der Polizei erfolgte in der Nacht zum Samstag gegen 23.15 Uhr die Überprüfung des 49-jährigen Lenkers eines BMW 318i. Der Aufforderung der kontrollierenden Polizeibeamten, den Führerschein vorzuzeigen und auszuhändigen, vermochte der 49-Jährige nicht nachzukommen. Seine Erklärungsversuche waren nach der Abfrage der Personendaten in den der Polizei zur Verfügung stehenden Informationssystemen hinfällig. Die Polizeibeamten an der Kontrollstelle erhielten die Mitteilung, dass die Fahrerlaubnis des Tatverdächtigen rechtskräftig entzogen wurde. Die Weiterfahrt mit dem Pkw wurde trotz der durch den 49-Jährigen erhobenen Zweifel an den Feststellungen der Polizei unterbunden. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

