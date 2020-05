Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Bodman-Ludwigshafen - Parkrempler mit fast 10.000 Euro Sachschaden

Bodman-Ludwigshafen (ots)

In Bodman-Ludwigshafen ist es am Vatertag zu einem Parkrempler mit hohem Sachschaden gekommen. Auf dem Parkplatz der Sparkasse in der Poststraße wollte ein 49-jähriger Mercedes-Fahrer vorwärts in eine Parklücke einfahren und beschädigte hierbei einen geparkten VW Golf. Weil sich der Fahrer des VW Golf nicht vor Ort befand, teilte der Verursacher den Vorfall bei der Polizei mit.

Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Autos ein Gesamtschaden in Höhe von fast 10.000 Euro.

Verletzt wurde bei diesem Vorfall niemand.

