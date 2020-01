Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Feuer

Soest (ots)

Am Mittwoch, um 07:47 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zum Brand einer Wohnung an den Hiddingser Weg gerufen. Das Feuer war in einer Wohnung im Dachgeschoss des Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, welcher im Wohnzimmer entstanden war. Der 25-jährige Wohnungsinhaber wurde leicht verletzt. Bei der Brandursache könnte es sich um fahrlässige Brandstiftung oder einen technischen Defekt an einem Laufband handeln. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (lü)

