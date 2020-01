Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Belecke - Ladendieb gefasst

Warstein (ots)

Am Mittwoch, um 10:00 Uhr kam es in einem Supermarkt am Pietrapaola Platz zu einem Diebstahl. Eine 33-jährige Verkäuferin beobachtete einen Ladendieb der sich Lebensmittel in die Hose steckte. Als sie ihn im Kassenbereich darauf ansprach und festhielt, erhob der Mann seine Faust und drohte der Frau. Daraufhin ließ sie ihn los und flüchtete. Der 22-jährige, in Warstein lebende Mann, konnte kurz darauf von der Polizei aufgefunden und vorläufig festgenommen werden. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell