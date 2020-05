Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Verpuffung auf Sportboot

Lampertheim (ots)

Aus bisher ungeklärter Ursache kam es auf einem Sportboot, welches an einer Steganlage im Lampertheimer Altrhein bei km 2,9 lag, zu einer Verpuffung unter Deck und in der Folge zu einem Brand an Bord des Sportbootes. Dieses wurde durch die Feuerwehr Lampertheim gelöscht und an das Ufer gezogen. Das Boot ist durch die Brandschäden nicht mehr schwimmfähig. Der 51 jährige Eigentümer des Bootes befand sich zum Zeitpunkt der Verpuffung an Bord und erlitt schwere Verbrennungen. Er wurde zur Behandlung in eine Spezialklinik verbracht.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

