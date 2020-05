Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Mineralölhaltige Verunreinigung im Hafen Rüdesheim

Rüdesheim (ots)

Nach Feststellung von Dieselgeruch im Hafen Rüdesheim wurde durch Beamte der Wasserschutzpolizei in Rüdesheim der Verursacher ausfindig gemacht. Ein Motoryachtbesitzer bunkerte an einer Steganlage im Rüdesheimer Hafen mittels Schüttelschlauch und 20-Liter Kanister seine Motoryacht mit Diesel. Hierbei ließ er den Bunkervorgang aus den Augen.In der Folge konnte unbemerkt Dieselkraftstoff über die Entlüftungsöffnungen des Tanks an der Back- und Steuerbordseite in das Hafenbecken einlaufen. Eine Menge des übergelaufenen Kraftstoffes konnte nicht ermittelt werden. Es entstand eine punktuelle Gewässerverunreinigung durch den übergelaufenen Diesel im Hafenbecken. Aufgrund des starken Windes und der Struktur der Verunreinigung erschienen weitere Maßnahmen zur Eindämmung/ Aufnahme als nicht erforderlich/ zielführend.

