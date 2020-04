Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Gewässerverunreinigung durch Spritzmittel für den Weinbau.

Geisenheim/Rheingau (ots)

Heute wurde gegen 11.00 Uhr durch einen Passanten bekannt, dass geschätzt 200 Liter angesetzes (verdünntes) Spritzmittel in den Blaubach gelangt sind. Die Wasserschutzpolizei Rüdesheim und die Polizeistation Rüdesheim ermitteln nach dem Verursacher. Es ist wahrscheinlich, dass die milchigtürbe Gewässerverunreinigung ganz oder teilweise in den Rhein gelangt ist. In Abstimmung mit dem Regierungspräsidium Darmstadt / Abteilung IV , Wiesbaden, wurde über die Wasserschutzpolizeistation Wiesbaden ein internationaler und einen landesinterner "Rheinalarm" in Form einer "Informationsmeldung" abgesetzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rüdesheim, 06722-9112-0 oder an die Wasserschutzpolizeistation Rüdesheim, 06722-4036-0

Rückfragen bitte an:

Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Wiesbadener Straße 99

55252 Mainz-Kastel

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 06134 - 602 6520 bis 6521

Fax: 06134/602-6529

https://www.polizei.hessen.de/Dienststellen/Hessisches-Bereitschaftsp

olizeipraesidium

Original-Content von: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium, übermittelt durch news aktuell