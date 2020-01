Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Philippsburg - Einbruch in Schulgebäude

Philippsburg (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 16:30 Uhr und Mittwoch, 07:00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Schule in der Lessingstraße ein. Im Innern begaben sich die Täter zum Hausmeisterraum und durchsuchten dort sämtliche Schubladen und Schränke. Anschließend verließen die Einbrecher das Schulgebäude durch eine Seitentür. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden beziffert sich jedoch auf geschätzte 1.000 Euro.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Philippsburg unter der Telefonnummer 07256 93290 entgegen.

