POL-HAM: 11 Einkaufswagen gestohlen und wiedergefunden

Hamm-Mitte (ots)

Außergewöhnliches Diebesgut: Unbekannte stahlen anscheinend aus verschiedenen Lebensmittelläden in Hamm Einkaufswagen.

Betroffen waren die LIDL-Filiale an der Augustastraße (sechs entwendete Wagen), die Netto-Filiale an der Wilhelmstraße (drei entwendete Wagen) und die Kaufland-Filiale an der Wilhelmstraße (zwei entwendete Wagen).

Die Einkaufswagen wurden am Donnerstag, 12. März, gegen 13.15 Uhr, aneinander gereiht an der Augustastraße aufgefunden.

Haben Sie etwas beobachtet? Dann melden Sie sich doch bitte mit Hinweisen bei der Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0. (lt)

