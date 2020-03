Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Alkoholisiert im Graben gelandet

Hamm-Pelkum (ots)

Unverletzt blieben Fahrerin und Insassen eines Opels, der von einer 34-jährigen Frau aus Hamm am Mittwoch, 11. März, auf der Provinzialstraße gesteuert wurde. Die Frau kam gegen 18 Uhr mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab und kippte halbseitig in einen Graben. Die Fahrerin konnte sich mit ihren beiden Kindern und dem Hund selbstständig aus dem Opel befreien. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten am Unfallort fest, dass die 34-jährige Frau alkoholisiert war. Ihr wurde eine Blutprobe und der Führerschein abgenommen. Das Auto musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro.(hei)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell