POL-COE: Senden, Bulderner Straße/Einbruch in Sporthalle

Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Samstag (22.2.20) in eine Sporthalle an der Bulderner Straße in Senden eingebrochen. Zwischen 1.22 Uhr und 2.22 Uhr hebelten sie eine Seitentür auf. Nach derzeitigen Erkenntnissen haben die Einbrecher nichts mitgenommen.

Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Täter im Anschlus auch in einen Raum im Kellergeschoss der Steverhalle einbrechen wollten, was ihnen aber misslang. Die Polizei in Lüdinghausen bittet mögliche Zeugen, sich unter 02591-7930 zu melden.

