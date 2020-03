Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ein Verletzter bei Verkehrsunfall

Hamm-Westen (ots)

Im Kreuzungsbereich Radbodstraße / Lange Straße kam es am Mittwoch, 11. März, gegen 18.25 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, bei der ein 24-jähriger Autofahrer verletzt wurde. Er befuhr mit seinem VW Golf die Radbodstraße in Richtung Bockum-Hövel, während zeitgleich ein grauer Citroen die Lange Straße in Richtung stadtauswärts unterwegs war. Im Kreuzungsbereich stießen beide Fahrzeuge zusammen. Während der 66-jährige Citroen-Fahrer unverletzt blieb, wurde der 24-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste die Radbodstraße in Fahrtrichtung Norden zeitweise gesperrt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 10000 Euro. (be)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell