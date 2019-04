Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Aufgefundene Gartengeräte - stammen vermutlich aus Einbrüchen in Gartenhütten

In den Tagen vor Ostern und auch am Osterwochenende war in Bad Wildungen in den Kleingartenanlagen Helenenquellenweg, am Wildunger Bahnhof und in der Bornebachstraße in mehrere Gartenhütten eingebrochen worden. Ein aufmerksamer Zeuge entdeckte nun mehrere Gartengeräte an der Packstation im Johann-Hefenträger-Weg. Die aufgefundenen Gartengeräte stammen vermutlich aus den Einbrüchen in die Gartenhütten, können aber durch die Polizei keinem Eigentümer zugeordnet werden. Die Ermittler der Polizeistation Bad Wildungen konnten mittlerweile aufklären, dass mit einer der aufgefundenen Äxte ein in der Nähe des Auffindeortes befindlicher Parkautomaten beschädigt wurde. An diesem entstand ein Sachschaden in Höhe von 1200 Euro. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen der Vorfälle und den Besitzern der Gartengeräte. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Wildungen Tel.: 05621/7090-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

