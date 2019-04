Polizei Korbach

POL-KB: Edertal - Diebstahl eines hochwertigen Mountainbikes

Korbach (ots)

Am Freitag den 19.04.2019 um 13:30 Uhr hat der 24jährige Besitzer eines schwarzen Mountainbikes der Marke Canyon NRN CF sein Bike am Standfuß eines Briefkastens "Am Rehbach" in der Nähe des dortigen Wendehammers mit einem Kettenschloss gesichert. Als er sein Mountainbike um 15 Uhr wieder benutzen wollte, fand er nur noch das aufgebrochene Kettenschloss vor. Das hochwertige Bike hatte der Besitzer erst am 01. März für 5000 Euro gekauft. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Wildungen Tel.: 05621/7090-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell