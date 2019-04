Polizei Korbach

POL-KB: Volkmarsen - Wohnungseinbruchdiebstahl

Korbach (ots)

Am vergangenen Samstag in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 19:15 Uhr wurde in Volkmarsen in der Straße "Am Krambühl" in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Auch hier waren die Besitzer in der Tatzeit nicht zu Hause. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich Zugang zum Haus, indem sie auf der Rückseite eine Scheibe aus dem Rahmen hebelten, die dadurch zerbrach. Sämtliche Räume und Schränke im Haus wurden durchsucht. Der oder die Täter erbeuteten Bargeld und Schmuck und flüchteten damit in unbekannte Richtung. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Kriminalpolizei in Korbach Tel.: 05631-971-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

