Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Diebstahl hinteres amtliches Saisonkennzeichen WA-W 1049

Korbach (ots)

Am vergangenen Freitag 19.04.2019 zwischen 17 und 23 Uhr wurde in Bad Wildungen auf dem Parkplatz vor einer Gaststätte in der Straße "Zum Hahnenberg" an einem schwarzen Daimler SLK 200 das hintere amtliche Saisonkennzeichen WA-W 1049 (04-09) durch unbekannten Täter aus der Kennzeichenhalterung entwendet. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Wildungen Tel.: 05621/7090-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

