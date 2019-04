Polizei Korbach

POL-KB: Willingen-Usseln - Wohnungseinbruchsdiebstahl

Korbach (ots)

Am Samstagvormittag den 20.04.2019 in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 12:00 Uhr wurde in Usseln in ein Mehrfamilienhaus in der Sportstraße eingebrochen. Unbekannter Täter verschaffte sich über eine Feuerleiter Zugang zu einer Dachgeschosswohnung, wo er eine gekippte Balkontür öffnete und so in die Wohnung gelang. Dort durchsuchte er sämtliche Räume und Schränke. In einem Schrank fand der Täter Bargeld, das er entwendete und anschließend in unbekannte Richtung flüchtete. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Kriminalpolizei in Korbach Tel.: 05631-971-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

