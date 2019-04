Polizei Korbach

POL-KB: Vöhl-Herzhausen - Einbruch in Getränkeservice

Korbach (ots)

In der Zeit von Samstag 20.04., 12:30 Uhr bis Sonntag 21.04.2019, 11:52 Uhr wurde in Herzhausen in der Ederstraße in einen Getränkeservice eingebrochen. Unbekannte Täter hatten die Glas-Eingangstür eingetreten und aus dem Verkaufsbereich eine alte Registrierkasse mit einer geringen Menge Hartgeld entwendet. An Alkohol und Zigaretten hatten sie wohl kein Interesse. Wie die Ermittler der Kriminalpolizei vor Ort ermittelten, hat ein Zeuge aus der Nachbarschaft gegen 02:15 Uhr einen lauten Knall gehört. Es könnte sich dabei um das Auftreten der Eingangstür gehandelt haben. Der Sachschaden beträgt 500 Euro. Die Kriminalpolizei ist auf der Suche nach weiteren Zeugen. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Kriminalpolizei in Korbach Tel.: 05631-971-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

