Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0224 --Intensivtäter leistet Widerstand nach räuberischem Diebstahl--

Bremen (ots)

-

Bremen-Gröpelingen, Gröpelinger Heerstraße 28.03.2019, 23.25 Uhr

Am späten Donnerstagabend beging in Bremen Gröpelingen ein Intensivtäter einen Ladendiebstahl in einem Supermarkt. Nachdem er sich gewalttätig gegenüber Sicherheitsmitarbeitern und Polizeibeamten zeigte, wurde er vorläufig festgenommen.

Ladendetektive des betroffenen Supermarktes beobachteten den 20-Jährigen beim Diebstahl von Zigaretten und einem Energy-Drink. Nachdem diese ihn ansprachen, versuchte er zu flüchten, konnte jedoch trotz Gegenwehr festgehalten werden. Die hinzugerufenen Polizeibeamten sahen sich ebenfalls einem hochaggressiven, jungen Mann gegenüber, welcher um sich schlug, trat und spuckte. Dem renitenten Mann, der zudem dauerhaft Beleidigungen ausstieß, musste eine Spuckschutzhaube aufgesetzt werden. Bei der Durchsuchung seiner Bekleidung wurden geringe Mengen von Betäubungsmitteln aufgefunden.

Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Räuberischem Diebstahl, tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

