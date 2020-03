Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Durstige Diebe?! Diebesgut: Bier

Hamm-Heessen (ots)

Zwei unbekannte Männer haben am Mittwoch, 11. März, gegen 23.45 Uhr, zwei Kisten Bier aus einem Wintergarten an der Münsterstraße entwendet. Gegen 1 Uhr erschien einer der Tatverdächtigen erneut und stahl weitere zwei Kisten Bier. Anscheinend fielen ihm diese aus der Hand, denn es wurden zerbrochene Bierflaschen sowie zwei Kisten im Hinterhof der Anschrift gefunden.

Die Diebstähle wurden von einer Überwachungskamera aufgezeichnet: Ein Tatverdächtiger ist demnach zirka 40 Jahre alt. Er hat eine sportliche Statur, trug eine helle Baseball-Cap, eine schwarze Jacke, ein helles Kapuzen-Sweatshirt sowie dunkle Jeans und dunkle Handschuhe. Seine Haare sind kurz.

Der zweite Tatverdächtige, der zwei Mal vor Ort war, ist ebenfalls zirka 40 Jahre alt und hat eine schmale Statur. Er trug eine helle Winterjacke mit Kapuze, einen Rucksack auf dem Rücken und eine Jeanshose. Außerdem hat er kurze, dunkle Haare und hatte zwischenzeitlich eine dunkle Wollmütze an sowie an der rechten Hand einen dunklen Handschuh. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0. (lt)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell