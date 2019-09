FW-D: Zimmerbrand in Oberbilk, Feuerwehr rettet eine Person.

Feuerwehr Düsseldorf

Düsseldorf Sonntag, 01. September 2019, 18.51 Uhr, Stoffelerstraße, Oberbilk. Am Sonntagabend kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Das Feuer hatte sich bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr vom Schlafzimmer auf den Balkon ausgedehnt. Bei Eintreffen der Feuerwehr nach bereits drei Minuten, war nicht klar, ob sich noch Personen in der Wohnung befinden. Umgehend entsendete der Einsatzleiter einen Trupp mit einem Löschrohr in die Brandwohnung. Die Einsatzkräfte durchsuchten die Wohnung und konnten eine Person aus der Wohnung retten. Die verletzte Person wurde umgehend dem Notarzt sowie dem städtischen Rettungsdienst übergeben. Insgesamt waren vier Personen aus der Wohnung betroffen. Diese wurden durch den Rettungsdienst in einer nahegelegenen Schule betreut. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte der Feuerwehr Düsseldorf konnte der Brand schnell gelöscht und eine weitere Ausbreitung auf die restliche Wohnung verhindert werden. Dennoch kam es durch den Brandrauch zu einem erheblichen Sachschaden - die betroffene Wohnung ist zurzeit nicht bewohnbar. Zur Sicherheit wurden alle Wohnungen im Mehrfamilienhaus durch die Feuerwehr auf Rauch kontrolliert. Eine Wohnung musste mittels Hochleistungslüftern der Feuerwehr gelüftet werden. Die Polizei hat die Ermittlungen bezüglich der Brandursache aufgenommen. Der Einsatz für die 25 Einsatzkräfte der Feuerwache Hüttenstraße, Behrenstraße, Posenerstraße, sowie dem städtischen Rettungsdienst war nach rund 1,5 Stunde beendet.

