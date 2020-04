Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizeibeamte stellen nach Brand 74 Fahrräder sicher

Gelsenkirchen (ots)

Polizei und Feuerwehr sind heute Morgen, 22. April 2020, um 10.20 Uhr alarmiert worden, weil Laub und Unrat in einem Lichtschacht eines Wohnhauses an der Kurt-Schumacher-Straße in Schalke-Nord in Brand geraten waren. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde niemand und es entstand auch kein sichtbarer Sachschaden. Bei der Begehung des Hauses fanden die Beamten im Keller und im Hinterhof insgesamt 74 Fahrräder. Da sich vor Ort nicht zweifelsfrei klären ließ, wem sie gehören, stellten die Beamten die Räder wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls sicher. Die Ermittlungen dauern an.

