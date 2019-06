Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St. Märgen - Tiefhängendes Stromkabel führt zu kurzfristiger Straßensperrung

Freiburg (ots)

St. Märgen, Mooshöhe - Am gestrigen Dienstag, 11.06.2019, gg. 18.50 Uhr meldete ein Anrufer, dass im Bereich Mooshöhe ein Strommast auseinandergebrochen sei und nun die Stromleitung nun fast bis zur Straße herunterhängt. Eine Streifenbesatzung des Polizeirevier Titisee-Neustadt fand den geschilderten Sachverhalt bestätigt. Die Stromleitung verhinderte, dass LKW an dieser Stelle durchfahren konnten. Ein Verantwortlicher der Netze BW konnte erreicht werden und mittels Hubsteiger wurde das Kabel gekappt. Eine konkrete Gefährdung konnte nicht festgestellt werden. Warum der Strommast auseinanderbrach steht ebenfalls noch nicht fest. Während der Störungsbeseitigung wurde die L 128 an dieser Stelle durch die Streife des Polizeirevier Titisee-Neustadt gesperrt.

