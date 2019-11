Polizei Steinfurt

POL-ST: Saerbeck, Verkehrsunfall am Mittwochabend

Saerbeck (ots)

An der Einmündung der Bundesstraßen 219, Saerbecker Straße, und 475, Westladbergener Straße, hat sich am Mittwochabend (20.11.2019) ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 21.00 Uhr wollte ein 59-jähriger Münsteraner mit seinem PKW von der B 219 nach links auf die Westladbergener Straße (B 475) abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Kleintransporter, der von einem 52-jährigen Saerbecker gefahren wurde. Die Bilanz: Die Fahrer der beiden beteiligten Fahrzeuge erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Wagen entstanden erhebliche Sachschäden, die auf insgesamt 20.000 Euro geschätzt werden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell