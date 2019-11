Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, Sachbeschädigung/Feuer

Recke (ots)

Die Polizei ist am Mittwochmorgen (20.11.2019) zum Kindergarten an der Bodelschwinghstraße gerufen worden. Es war eine Sachbeschädigung durch ein Feuer gemeldet worden. Vor Ort wurde den eingesetzten Beamten mitgeteilt, dass vor der Eingangstür ein Feuer angezündet worden war. Am Mittwochmorgen, gegen 06.45 Uhr, bemerkte die Kindergartenleiterin dort eine größere Menge Asche. Beschädigungen waren auf dem ersten Blick nicht zu erkennen. Im Weiteren konnte in Erfahrung gebracht werden, dass am Vorabend, gegen 18.15 Uhr, noch alles in Ordnung war. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Offenbar hatten unbekannte Personen vor der Tür ein Feuer angezündet. Die Beamten bitten um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

