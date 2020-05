Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen-Möhringen) Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer (22.05.2020)

Tuttlingen-Möhringen (ots)

Leichte Verletzungen erlitt der 46-jährige Lenker einer Ducati, der am heutigen Freitagvormittag gegen 11.15 Uhr die Bundesstraße 311 aus Richtung Immendingen in Fahrtrichtung Tuttlingen befuhr und zwischen den beiden Einmündungen der Kreisstraße 5944 in die Bundesstraße 311 auf Höhe Möhringen nach einem Bremsmanöver die Kontrolle über sein Motorrad verlor.

Das Motorrad geriet nach dem Sturz auf der Fahrbahn ins Rutschen und stieß gegen die Frontseite des entgegenkommenden Opel Adam einer 62-jährigen Pkw-Lenkerin, die den Zusammenstoß trotz einer Gefahrenbremsung nicht mehr zu verhindern vermochte.

Der Lenker des Motorrades wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden an dem Verkehrsunfall beteiligten Kraftfahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

