Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Sandhofen: Verkehrsunfall durch Missachtung der Vorfahrt - 10.000 EuroSachschaden

Mannheim-Sandhofen (ots)

Bei einem Unfall am Sonntagnachmittag, gegen 14:30 Uhr, an der Kreuzung Birnbaumstraße/ Luftschifferstraße, entstand ein Sachschaden von insgesamt 10.000 Euro. Der 20-jährige Fahrer eines VW Golfs missachtete die Vorfahrt eines von rechts kommenden 40-jährigen BMW-Fahrers. Dieser wurde nach ersten Angaben, aufgrund des Aufpralls zusammen mit seiner 17-jährigen Tochter im Fahrzeug eingeklemmt. Feuerwehr und Rettungsdienst kamen zur Unfallstelle. Die beiden Insassen konnten aus dem Fahrzeug befreit werden und wurden aufgrund diverser Prellungen und Verdacht auf HWS durch den Rettungsdienst erstversorgt und anschließend in eine Klinik eingeliefert.

