POL-MA: Mannheim-: Unbekannter legt Nägel auf Radweg aus - Zeugen und Geschädigte gesucht

Mannheim-Sandhofen (ots)

Am Freitagabend legte ein unbekannter Täter auf einem Radweg in Sandhofen Nägel aus, wodurch sich mindestens ein Fahrradfahrer die Reifen beschädigte. Der Unbekannt hatte im Viernheimer Weg, auf dem Rad- und Fußweg hinter dem Friedhof, sogenannte Krähenfüße ausgelegt. Ein 68-jähriger Mann, der gegen 16 Uhr mit seinem Fahrrad den Weg befuhr, beschädigte sich dadurch die Reifen seines Fahrrades. Das Polizeirevier ermittelt nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und der Sachbeschädigung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, sowie weitere Geschädigte, deren Fahrzeuge durch die Krähenfüße beschädigt wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, Tel.: 0621/77769-0 zu melden.

