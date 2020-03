Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-: Zusammenstoß zwischen Auto und Straßenbahn

Mannheim-Innenstadt (ots)

Am Sonntagmittag ereignete sich in den Innenstadt-Quadraten ein Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Straßenbahn. Ein 75-jähriger Mann war gegen 11.30 Uhr mit seinem Dacia auf der Straße zwischen den Quadraten D 2 und D 3 in Richtung Fressgasse unterwegs. An der Kreuzung D 2/ E 3 missachtete der die Vorfahrt einer Straßenbahn, die vom Paradeplatz in Richtung Rathaus fuhr und stieß mit ihr zusammen. Nach dem Zusammenstoß schleuderte der Dacia gegen einen Mannheimer Pfosten am Gehweg. Alle Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Der Dacia musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf über 7.000 Euro geschätzt.

