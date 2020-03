POL-MA: Mauer/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit verletzter Person und erheblichem Sachschaden

Polizeipräsidium Mannheim

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden von rund 30.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen auf der B 45 bei Mauer. Ein 52-jähriger Mann wollte kurz vor sieben Uhr mit seinem Volvo auf dem Zubringer von der L547 zur B 45 unterwegs. An der Einmündung wollte er nach links auf die B 45 in Richtung Sinsheim abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 53-Jährigen, der mit seinem Tanksattelzug auf der B 45 von Sinsheim in Richtung Wiesenbach fuhr und stieß mit ihm zusammen. Der Fahrer des Volvo erlitt hierbei leichte Verletzungen und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Dessen Fahrzeug wurde so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten war die B 45 vorübergehend halbseitig gesperrt. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Auch der Zubringer zur B 45 war währenddessen gesperrt. Gegen 8.45 Uhr konnten die Sperrungen wieder aufgehoben werden. Es ergaben sich vorübergehende Verkehrsbeeinträchtigungen.

