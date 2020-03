Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unter Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagvormittag war in Weinheim ein 34-jähriger Mann unter Drogeneinfluss mit einem Auto unterwegs. Der Mann fiel einer Polizeistreife gegen 10.30 Uhr in der Viernheimer Straße auf und wurde kontrolliert. Dabei stellten die Beamten deutliche Anzeichen für Drogenkonsum fest. Dieser Eindruck wurde durch einen Drogentest bestätigt, der positiv auf Amphetamine reagierte. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein konnte nicht einbehalten werden, da ihn der 34-Jährige bereits aufgrund eines ähnlichen Delikts abgeben musste. Gegen den Mann wird nun wegen Fahrens unter Drogeneinfluss sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

