POL-EL: Haselünne - Verkehrsunfall mit vier schwer verletzten Personen

Haselünne (ots)

Am Sonntag kam es gegen 04:30 Uhr in Haselünne (OT Andrup) zu einem Verkehrsunfall. Dabei befuhr die Fahrerin mit ihrem Pkw und drei Insassen die Alte Dorfstraße aus Haselünne kommend in Richtung Andrup. Aufgrund von Glätte gerät das Fahrzeug ins Schleudern und kommt von links von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen Baum. Dabei wurden alle vier Insassen schwer verletzt. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

