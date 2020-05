Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (BAB 81, Autobahnanschlussstelle Villingen-Schwenningen) Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall auf der Autobahn - 14.000 Euro Schaden

BAB 81, Autobahnanschlussstelle Villingen-Schwenningen (ots)

Betrunken und ohne im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein hat ein 33-Jähriger am Donnerstagnachmittag auf der Bundesautobahn A81 in Fahrtrichtung Singen, kurz vor der Autobahnanschlussstelle Villingen-Schwenningen einen Unfall und dabei rund 14.000 Euro Sachschaden verursacht. Der Mann war in einem Mitsubishi Colt in Richtung Singen unterwegs und wollte einen vorausfahrenden Sattelzuglastwagen überholen. Infolge seiner Alkoholisierung mit knapp einem Promille achtete der 33-Jährige beim Ausscheren nach links nicht auf einen von hinten auf der linken Fahrspur schon auf gleicher Höhe nahenden VW Multivan und stieß mit diesem zusammen. In der Folge wurde der Mitsubishi nach rechts abgewiesen, prallte zunächst gegen die Außenschutzplanken und dann gegen den Sattelauflieger des vorausfahrenden Lastwagens. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Nach einer durchgeführten Blutentnahme muss sich der 33-Jährige nun in einem Strafverfahren für seine Fahrt ohne Führerschein unter Alkoholeinwirkung sowie für den verursachten Unfall verantworten.

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell